Clemens Berger: Stadtschreiber wartet auf seinen Einsatz

Eigentlich sollte Clemens Berger schon bald beginnen, seine Koffer zu packen. Der Schriftsteller mit burgenländischen Wurzeln ist nämlich neuer „Stadtschreiber“ im deutschen Weißenburg (Franken – rund 20 Fahrminuten südlich von Nürnberg) und soll in dieser Funktion auch drei Monate lang seinen Wohnsitz dorthin verlegen. Die Corona-Krise kam auch ihm in die Quere. Also bleibt Berger mit Frau und sechs Monate altem Baby vorerst in Wien – geplanter Abreisetermin: Juni.

„Ich gehe einkaufen, auch für ältere Nachbarn“, erzählt er am Telefon aus der häuslichen Isolation. „Eine sehr erfreuliche Entwicklung in dieser sonst so unerfreulichen Situation, dass die Menschen wieder mehr aufeinander achten. Ich hoffe, das ist eine Chance, auch nach Ende der Maßnahmen ein Umdenken zu bewirken. Es soll und darf eben nicht weitergehen wie immer – mit Kapitalismus und Klimakrise.“