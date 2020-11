Lockenhaus: Wirtschaftsgebäude stand in Flammen

In Hammerteich (Gemeinde Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf) ist am Montagvormittag ein Wirtschaftsgebäude in Flammen gestanden. Drei Feuerwehren rückten mit neun Fahrzeugen aus. Auch Polizei und Rettung waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Öl und Diesel ausgetreten

Die Feuerwehren Hammerteich, Lockenhaus und Oberpullendorf waren gegen 11.30 Uhr zu dem landwirtschaftlichen Gebäude gerufen worden und blieben bis in die Nachmittagsstunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass größere Mengen Öl und Diesel gemischt mit Wasser in Richtung Kanalisation und Bach Flossen.