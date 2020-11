Krise sorgt für mehr Zulauf bei Burgenlands Feuerwehren

Wie sich der zweite Lockdown auf die Zahl der Einsätze auswirken werde, sei völlig offen. „Im Frühjahr ist die Zahl der Transporte von durchschnittlich 1.700 pro Woche auf etwa 1.300 gesunken.“ Weniger Verkehr und weniger Freizeitunfälle hätten auch weniger Rettungseinsätze erforderlich gemacht.

Wasserversorgung ist gesichert

Burgenlands Wasserverbände sind als Teil der kritischen Infrastruktur auf Krisen grundsätzlich gut vorbereitet. Dennoch wurden im ersten Lockdown viele Erfahrungen gemacht, die den Start des zweiten Lockdowns erleichtert haben.

„Wir konnten direkt in den Krisenmodus wechseln“, erzählt Christian Portschy, Geschäftsführer des Wasserverbandes südliches Burgenland (WVSB). Die Belegschaft wurde in vier Gruppen ein- und auf vier Wasserwerke im Versorgungsgebiet aufgeteilt, um dadurch jegliches Ansteckungsrisiko auszuschließen. An jedem Standort gibt es ein voll ausgestattetes, modernes Büro.