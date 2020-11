"Querulant und Sau": Wirbel nach Doskozil-Kritik an Kurz

Heute, Mittwoch, legte Fürst dann nach und forderte den Rücktritt Melchiors, der mit seiner Wortwahl „klare rote Linien des politischen Anstandes“ überschreite. Fürst ortete einen „absoluten Tabubruch“, nach dem nicht zur Tagesordnung gewechselt werden könne.

Melchior beleidige mit seinem Verhalten „nicht nur ein ganzes Bundesland, sondern auch alle politisch Andersdenkenden, die sich kritisch mit der Politik der Kurz-ÖVP auseinandersetzen“. Die ÖVP Burgenland, allen voran Parteichef Christian Sagartz, müsse sich „von den Aussagen gegenüber Landeshauptmann Doskozil distanzieren“, forderte der SPÖ-Landesgeschäftsführer.

ÖVP fordert Entschuldigung

Das wiederum rief umgehend Melchiors Stellvertreterin Gaby Schwarz auf den Plan. „Nicht nur, dass Burgenlands Landeshauptmann Doskozil regelmäßig gegen seine eigene Parteichefin und die Bundesregierung intrigiert, jetzt leistet sich auch noch seine Landespartei auf Facebook eine indiskutable Entgleisung, die in der Politik keinen Platz haben darf", sagt Schwarz.

"In einem Posting wird der Generalsekretär der Volkspartei, Axel Melchior, öffentlich als Sau bezeichnet. Doskozil muss sich sofort von dieser Entgleisung distanzieren und sich selbstverständlich bei Melchior entschuldigen.“

Persönliche Beleidigungen dürften in der Politik keinen Platz haben, so Schwarz weiter. "Für mich ist es daher unverständlich, dass die burgenländische SPÖ auf Facebook so ungeniert werken darf und von ihrem Parteichef nicht daran gehindert wird. Ich fordere die SPÖ Burgenland auf, sich endlich im Ton zu mäßigen und ähnliche Geschmacklosigkeiten in Zukunft zu unterlassen."

SPÖ: "In der Politik nichts verloren"

Am Mittwochvormittag klinkte sich dann auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in die Debatte um die verbalen Kraftausdrücke ein - und spannte einen Bogen zu den Aussagen des ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Kohl, der nahelegte, SPÖ-Chefin Rendi Wagner "eine aufzulegen", sich dafür mittlerweile aber entschuldigt hat.

„Erst droht Khol SPÖ-Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner Gewalt an. Jetzt greift ÖVP-Generalsekretär Melchior den Landeshauptmann des Burgenlands persönlich an und diffamiert ihn wörtlich als 'Querulant'. Wer auf sachliche und berechtigte Kritik mit solchen Herabwürdigungen und Beleidigungen reagiert, hat in der Politik nichts verloren und muss sich ernsthaft überlegen, ob er für seine Funktion geeignet ist“, so Deutsch in einer Aussendung.