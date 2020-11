Jagdverband entmachtet: „Weil wir aufgemuckt haben“

„Wie wir gestern erfahren haben, darf es aus Sicht des Landes nicht sein, dass es eine starke Interessensvertretung gibt, die sich dem politischen Willen widersetzt“, sagt Leitner. Denn eigentlich sei im ersten Entwurf für die Novelle der Fortbestand des Jagdverbands gesichert gewesen. Wie Schneemann am Montag bekannt gab, soll aber nun die Zwangsmitgliedschaft aufgehoben werden. „Hier wird uns die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Wir werden abgeschafft, weil wir aufgemuckt haben“, sagt Leitner. Alle Tätigkeiten des Verbandes gehen an das Land, das eigene Bezirksjägermeister und auch einen behördlichen Landesjägermeister einsetzen will.

„Wir haben rund 100 ehrenamtliche Funktionäre, die rund um die Uhr für die Jäger erreichbar sind und gratis arbeiten“, sagt Leitner. Er hofft, dass es noch ein Gespräch mit dem Land gibt, und der „Justament Standpunkt überdacht wird. Die Letztentscheidung trifft der Landeshauptmann“.