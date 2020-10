Steuererhöhung für Jäger und weniger Befugnisse für Verband

Diese Argumente versteht Leitner nicht. „Die Abgabe wird in jedem Bundesland anders gehandhabt, in Niederösterreich gibt es keine. In Oberösterreich ist die Abgabe sehr hoch, aber die Pachtpreise sind im Durchschnitt viel niedriger, als bei uns“, meint Leitner. Zu bezahlen haben die Erhöhung jedenfalls die Jagdpächter.

Ein weiterer Punkt, der in der Jägerschaft für Diskussionen sorgt ist, dass die sieben Bezirksjägermeister ab 2022 ihren Hut nehmen müssen. „In allen Bundesländern gibt es diese ehrenamtliche Funktion, im Burgenland soll die Aufgaben die Behörde übernehmen“, sagt Leitner.