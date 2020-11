Gernot Schönfeldinger: „Die Eingebung trifft mich wie ein Blitz“

1967 in Oberwart geboren, ist Schönfeldinger heute als Journalist, Sachbuchautor und Schriftsteller im Burgenland und in Wien tätig. Neben zahlreichen satirischen Beiträgen in Anthologien, Zeitschriften und im ORF-Radio veröffentlichte er bisher sechs Bücher, darunter „Von Menschen und anderen Tieren“ (1995), „Sagenhaft, des Wien“ (1997), „Schaufeldüngers grimmige G'schichten“ (2001), „Und die Hoffnung starb zuletzt“ (edition lex liszt 12, 2012). Außerdem erschien die CD-Produktion „nur fia di – vertonte heimatdichtung zwischen graumohngrau und blaudruckblau“ in der edition lex liszt 12. Im Jahr 2010 wurde er mit dem 1. Preis beim Bewag-Literaturwettbewerb in der Sparte Lyrik.