Corona: Was im Burgenland noch geht - und worauf wir uns 2021 freuen

Vorfreude auf 2021: Opus kommt

Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Dass es trotz Lockdowns jede Menge davon gibt, dafür sorgen die Kulturveranstalter, die natürlich bereits an Plänen für 2021 arbeiten. Wie zum Beispiel die Passionsspiele St. Margarethen (der KURIER hat berichtet).

Auch die Organisatoren des Picture On Festivals in Bildein, dem „Dorf ohne Grenzen“, haben dieser Tage die ersten Bands für den Termin am 13. und 14. August 2021 bekanntgegeben. Die Liste der Acts zum 20. Jubiläums des Festivals, das heuer ja Corona-bedingt abgesagt werden musste, ist so vielfältig wie eh und je. So kommt zum Beispiel Opus im Rahmen der Abschiedstournee ins Südburgenland und damit in jene Region, in der ihre Karriere begonnen hatte. Schließlich wurde in Oberwart 1984 zum ersten Mal der Hit „Live is life“ aufgeführt. Ebenfalls mit dabei sein werden Kapazunder wie Anti Flag und Wallis Bird oder The Incredible Staggers.