NÖ: Großalarm um Brand in Weinkeller am Gallenberg

Wegen des Brands im Dachstuhl eines Weinkellers in der Gemeinde Grafenwörth im Bezirk Tulln musste Freitagfrüh ein Großalarm der Stufe „B3“ für die Feuerwehren ausgelöst werden. Neun Wehren des Feuerwehrabschnitts rückten zum Gallenberg in Walkersdorf zur Brandbekämpfung an. Aufgrund der Covid-Maßnahmen bestreiten die Wehren derzeit ihre Einsätze mit kleineren Mannschaften.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren drang starker Rauch aus dem Weinkeller und aus dem Dach loderten bereits die Flammen. Wie die Feuerwehr Etsdorf berichtete, konnte rasch eine erste Löschleitung aufgebaut werden und zwei Atemschutztrupps starteten die ersten Löschangriffe. Dadurch gelang es einen Vollbrand des Gebäudes zu verhindern.