Winzer aus Leobersdorf rappt gegen Corona-Blues

„Leobersdorf, yeah, let’s go, der Dungel hat jetzt ’nen Heurigen to go. Also stell dich nicht so an, und ruf den Dungel an“, singt der Winzer in einem Video. Mit diesem Auftritt auf Facebook wollte er auf seinen Lieferservice aufmerksam machen. Und das ist ihm gelungen.

Innovativ durch Krise

Das Video wurde über 40.000 Mal geklickt und 600 Mal geteilt. „Unser Küchenchef Alex, der ebenfalls darin zu sehen ist, kann nicht mehr einkaufen gehen, ohne erkannt zu werden“, erzählt Dungel lachend. „Es freut mich, dass das Video so gut ankommt. Aufmunterung können wir alle gebrauchen.“