NÖ: Transporter mit 8.000 Liter Milch ging in Flammen auf

Am Mittwochabend waren bei Lichtenberg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) fünf Feuerwehren im Einsatz. Dort war nämlich ein Milchtransporter in Flammen aufgegangen.

Der 57-jährige Fahrer war mit einem Milchtransporter samt Anhänger auf der B5 von Waidhofen kommend Richtung Weinpolz unterwegs. Als er Brandgeruch wahrnahm, schlugen kurz danach Flammen aus dem Motorraum. Er konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen und war nicht verletzt. Der Mann verständigte die Feuerwehr.