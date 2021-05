Landwirtschaftskammer: „Regionalität steht über bio“

Mehr als 100.000 Pflanzen in sieben Wochen – so viele Setzlinge wurden durch die Rebschule der Familie Iby im Bezirk Oberpullendorf vermutlich noch nie gepflanzt. Möglich ist das dank der neuen satellitengesteuerten Pflanzmaschine, die sogar in Steillagen oder auf Flächen mit Doppel-S-Kurven das präzise Setzen der Pflanzen ermöglicht – egal ob Reben, Bäume oder Sträucher. Billig ist das nicht, das Gerät am neuesten Stand der Technik kostet 170.000 Euro.