75-Jähriger ausgeraubt: Hohe Haftstrafen für Paar

Eine 29-Jährige und ihr Freund (33) sind am Landesgericht Eisenstadt zu hohen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie im Juli 2020 einen 75-jährigen Mann in seinem Haus in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben sollen. Der 33-Jährige erhielt eine Haftstrafe von 17 Jahren, die Frau von zwölf Jahren, sagte Richterin Karin Lückl am Freitag. Der Mann war nicht geständig, die 29-Jährige teilweise.

Die Frau hatte den Pensionisten im Internet auf einer Singleplattform kennengelernt, auf der sie Geschlechtsverkehr für Geld anbot. Zu ihrem zweiten Treffen mit ihm am 4. Juli 2020 nahm sie ihren Freund und ihren Ex-Freund mit, der zu vier Monaten bedingt verurteilt wurde, weil er die Tat nicht verhindert und dem 75-Jährigen nicht geholfen hatte.