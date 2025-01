Die Regionalmandate von SPÖ und FPÖ

In den Bezirken Neusiedl am See (Kilian Brandstätter, Daniela Winkler, Elisabeth Böhm), Eisenstadt Umgebung (Astrid Eisenkopf, Robert Hergovich, Rita Stenger) und in Oberwart (Hans Peter Doskozil, Christian Drobits und Christian Dax) hat die SPÖ jeweils drei Regionalmandate eingeheimst; in Mattersburg (Thomas Hoffmann, Claudia Schlager) und Oberpullendorf (Heinrich Dorner, Roman Kainrath) je zwei, in Güssing (Jürgen Dolesch) und Jennersdorf (Fabio Halb) je ein Mandat.