"Totengräber": ÖVP-Chef Sagartz gerät nach Pleite im Burgenland unter Druck

Am Wahlabend erhielt Sagartz vom Wiener Neustädter Stocker Rückendeckung. Der ÖVP-Chef war eigens nach Eisenstadt in die Landesparteizentrale gekommen.

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl am Sonntag mit 22 Prozent (-8,6 Prozentpunkte) nicht nur das schlechteste Ergebnis seit 1945 eingefahren, sondern auch noch Platz 2 an die FPÖ abgeben müssen.

Ob Sagartz der Aufforderung Folge leistet, wird er am Montag, um 13 Uhr, im ÖVP-Haus in Eisenstadt kundtun. Nach dem Landesparteivorstand tritt Sagartz vor die Medien.

Wie sehr Weghofer der Basis aus der Seele spricht, ist schwer zu sagen. Sicher ist: Weghofer ist Wiederholungstäter. Schon kurz vor dem Landesparteitag der ÖVP im Jänner 2024 haben zwei ÖVP-Bürgermeister Landesparteichef Sagartz in Frage gestellt. Neben Weghofer auch Norbert Sulyok , beide saßen früher für die ÖVP auch im Landtag. Der Abschied aus dem Landesparlament war seinerzeit nicht ganz friktionsfrei.

Darauf spielt Weghofer auch in seiner aktuellen Rücktrittsaufforderung an: "Einige erfolgreiche verantwortungsvolle ÖVP Funktionäre haben diese Situation genau vor einem Jahr in den Medien veröffentlicht" und seien bloß "verunglimpft" worden. "Ich sehe mich mit vielen anderen Bürgermeistern, Vizebürgermeistern und verantwortungsvollen Funktionärinnen und Funktionären bestätigt. Es muss eine Richtungsentscheidung im Vorsitz der ÖVP für die künftigen Gemeinderatswahlen herbeigeführt werden. Ansonsten werden die Gemeinden mit Listen kandidieren und die ÖVP ist weg", warnt Weghofer.