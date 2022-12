Gastronom Gernot Schmidt feierte seinen 60. Geburtstag

Im ruhigen Jennersdorf war die Ankunft von Erotikmodel/DJane Micaela Schäfer fast schon blasphemisch. Weil sich die mittlerweile 39-Jährige bei ihren Auftritten auf der Bühne gerne entblößte, herrschte Krisenstimmung in der Stadtgemeinde.

So etwas könne man den Jugendlichen doch nicht zeigen, so der Tenor. Kurioserweise standen damals aber besonders viele „Ältere“ mit dem Smartphone an vorderster Front, als die Partysängerin ihren Auftritt hatte. Und es kam, wie es kommen musste. und Micaela Schäfer ließ plötzlich – zumindest auf den oberen Ebenen – ihre Hüllen fallen. Gernot Schmidt erinnert sich noch genau an das Jahr 2017 und den Auftritt zurück: „Sie hat mich gefragt, ob sie sich oben ohne zeigen dürfe. Ich hab ihr nur gesagt, sie sei alt genug und solle machen, was sie will.“

Jennersdorf war am nächsten Tag in aller Munde. Mit Veranstaltungen wie dem Oktoberfest und der Schlagerparty wird neben den klassischen „Fortgeh-Festln“ für Jugendliche aber auch für reifere Gäste etwas geboten.