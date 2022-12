Die Geschichten liegen manchmal vor der Haustür

In zwei Wochen ist Weihnachten. Falls sich bei Ihnen ob der noch kaum abgearbeiteten Geschenkliste langsam Unruhe breitmacht, so könnten Sie vielleicht mit einem Geschenk, das in der Umgebung erhältlich ist, punkten. Ein gutes Buch – das wäre ein Tipp für das „Christkind“. Es ist zwar ein Klassiker, der aber dennoch eine Renaissance erfährt.

Beim Verlag LexLiszt12 mit Sitz in Oberwart ist die Nachfrage nach Lektüre jetzt vor Weihnachten sehr groß, wie Manager Horst Horvath schildert. „Gefragt sind Bücher quer durch das Gemüsebeet.“ Seit 30 Jahren gibt es den Verlag in Oberwart und von Anfang an hat er sich der Regionalität verschrieben: 360 Werke von 212 Autoren mit Burgenland-Bezug hat der Verlag seit 1992 veröffentlicht.