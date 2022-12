Heimische Mode: In Österreich gemacht, im Burgenland verkauft

Wer sich für individuelle Mode von heimischen Designern interessiert, ist bei Martina Willig an der richtigen Adresse. Sie hat heuer eine kleine Boutique namens „Designfühlsam“ in Neusiedl am See eröffnet. Willig hat aktuell Waren von 19 verschiedenen österreichischen Designern im Angebot, die es nirgendwo sonst regulär zu kaufen gibt.

Die Idee dazu hatte sie im Kreta-Urlaub 2021: „Im Urlaub kaufe ich meistens Dinge, die typisch für das Land sind und dort handgefertigt wurden. Ich habe mir gedacht, warum müssen wir dann zu Hause Dinge kaufen, die quer um den Erdball fliegen?“, erzählt die 46-Jährige.

Vom Traum zur Realität

Daraufhin machte sich Martina Willig daran, ihren Traum von der eigenen Damenboutique in die Tat umzusetzen. Davor war sie im Marketing tätig. Willig: „Ich habe mich in Österreich auf die Suche gemacht nach Designern, die Kleidung, Schmuck und Accessoires herstellen.“ Auf Modeevents in Wien ist sie fündig geworden – jetzt bietet sie in ihrem Geschäft viele Einzelstücke und Artikel aus Kleinstserien an. Der Nachteil dabei: Naturgemäß gibt es nicht alles in allen Größen. Dafür hat man die Gelegenheit, mit einem echten Unikat nach Hause zu gehen.

„Designfühlsam“ (Untere Hauptstraße 35, Neusiedl am See) ist am Dienstag, Mittwoch und Freitag (10 bis 18 Uhr) sowie am Samstag (derzeit 10 bis 16 Uhr) geöffnet. Jeden Donnerstag ab 18 Uhr gibt es die Möglichkeit zum „Exklusiv Shopping“.