Frostnächte: Totalausfall bei Kittseer Marille

„Wir haben einen Totalausfall“, berichtet Josef Maurovich, Vize-Obmann des Kittseer Marillenvereins, am Donnerstag. Die rund 38.000 Marillenbäume in der Gemeinde wurden in den vergangenen Nächten Opfer des Frosts.

„Es hatte in der Früh um 7 Uhr noch Minus drei Grad, es schaut wirklich traurig aus. Die Schäden ziehen sich durch den ganzen Bezirk“, sagt der Obstbauer.