Faschingsparty einmal anders: Cselley Mühle startet mit Woodstock-Feeling

Am 9. Februar bringen Clarence Spady, Neal Black und Band „A Life Full of Blues“ auf die Stadlbühne. Danach setzt die Cselley Mühle durchwegs auf österreichische Künstler. Am 4. März ist Funk und futuristischer Vintage-Sound von Spitting Ibex zu hören. Der Wiener Liedermacher Ariel Oehl kommt mit poetischen Miniaturen, ergänzt um E-Gitarren. Tini Trampler und die Playbackdolls steuern ihre politischen „Chansons 2084“ bei.

Max Prenner spielt am 14. April mit seinen „Liebes-, Leidens- und Lebensliedern“ Volkslied, Pop, Chanson und Jazz. Mitte Mai rundet die Alternative-Rock-Band Garish das Frühjahrsprogramm ab. Den einzigen nicht direkt musikalischen Beitrag liefert Regisseur Rudi Dolezal am 22. April. Er liest aus seinem Buch „My Friend Freddie“, in dem er Anekdoten aus seiner Zusammenarbeit mit dem 1991 verstorbenen Queen-Sänger Freddie Mercury erzählt.

Die neue „MÜ-Bar“ ist auch abseits der Veranstaltungen geöffnet: Februar bis April jeden Freitag und Samstag von 16 bis 24 Uhr, ab 9. April auch am Sonntag.