Ex-Minister Darabos griff im Burgenland Flüchtlinge auf

Kurze Zeit später wurde eine weitere Partie von Flüchtlingen in Kroatisch Minihof entdeckt: Laut Darabos war einer von ihnen verletzt und hatte keine Schuhe an. Der frühere Minister unterstützte danach noch Bundesheer-Soldaten bei ihrem Einsatz. Die Flüchtlinge wurden in ein Erstaufnahmezentrum gebracht.

Laut Helmut Marban, Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, sei die Zahl rund um die Ankunft der Flüchtlinge unverändert. Täglich kommen zwischen 300 und 400 Migranten über die burgenländisch-ungarische Grenze, Hotspots sind nach wie vor die Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf.