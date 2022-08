Schlepper-Unfall: Identität der drei toten Flüchtlinge geklärt

Junge Männer, Frau mittleren Alters

Die Türkin ist laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt zwischen 40 und 50 Jahre alt, bei den beiden anderen Opfern handle es sich um „junge Männer“. Eine Obduktion hatte zuvor bereits ergeben, dass alle drei an den Folgen des Unfalls gestorben sind.

Der Fahrer des Kastenwagens, in dem sich insgesamt 20 Migranten befanden, hatte versucht, den Kontrollen am Grenzübergang Kittsee zu entkommen, und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das sich daraufhin überschlug. Die drei Todesopfer starben noch an der Unfallstelle, 17 Personen wurden schwer verletzt.

Der Schlepper, ein 30-jähriger Russe, wurde festgenommen. Er befindet sich derzeit in Eisenstadt in Untersuchungshaft.