Schlepper-Unfall: Festgenommener Fahrer zum Unfallgeschehen geständig

Am Samstag hatte ein mutmaßlicher Schlepper auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle auf der A6 einen Unfall mit drei Toten und 17 verletzten Flüchtlingen verursacht. Der dreißigjährige Russe wurde festgenommen und in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft genommen. Gegen den Mann, der über einen französischen Aufenthaltstitel verfügt, wird wegen Schlepperei in einer kriminellen Vereinigung sowie mehrfacher grob fahrlässiger Tötung und Körperverletzung unter besonders gefährlichen Verhältnissen ermittelt.