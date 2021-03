Eisenstadt: 10 Jahre Feierlaune in den Esterházy-Stallungen

Viel zu feiern hatten Gastronomiebetriebe im vergangenen Jahr wahrlich nicht. Lockdowns, Veranstaltungsabsagen und unsichere Perspektiven prägten die Szene. 2021 begann ebenso unerfreulich. Insofern könnte es also durchaus besser laufen für Konrad Robitza und die „Selektion Vinothek Burgenland“ in den Stallungen vor Schloss Esterházy in Eisenstadt. Doch den 10. Geburtstag begeht der Unternehmer trotzdem optimistisch.

Denn auch die vergangenen Monate habe man für Innovationen genutzt, berichtet er. Der 2020 fertig konzipierte Onlineshop www.selektion-burgenland.at kam gerade zur rechten Zeit. „Durch ihn konnte die österreichweit größte Auswahl an burgenländischem Wein digital verkauft und international verschickt werden“, sagt Robitza.

Seine Mitarbeiter konnte er dank Lieferservice und Kurzarbeit alle halten. „Die Vinothek durfte auch während der Lockdowns geöffnet bleiben. Im Sommer haben wir ,Selektion Unplugged‘ ins Leben gerufen, ein neues Event-Format mit musikalischen Darbietungen lokaler Musiker, Streetfood und wechselnder Weinauswahl. Draußen mit viel Platz und Urlaubsstimmung.“

Das Interesse der Besucher war groß, daher wird das Format auch 2021 beibehalten. Ebenso wie die Sortimentsphilosophie: „Vom Newcomer bis zum bekannten Winzer, von jung und frisch bis zur gereiften Rarität“, wie es der Hausherr umschreibt.