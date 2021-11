Doskozil: Pflegefamilien können künftig Flüchtlingskinder aufnehmen

Diese Möglichkeit soll es künftig auch für Pflegeeltern geben. In Österreich sei das einzigartig, Doskozil sprach bei der Präsentation seines Modells am Dienstagvormittag in Eisenstadt von einem "sozialpolitischen Meilenstein". Den Kindern werde ein geborgenes Umfeld geboten, und die Eltern seien sozialrechtlich abgesichert.

Minderjährige Flüchtlinge können aufgenommen werden

Doskozil ließ aber noch mit einer weiteren Ankündigung aufhorchen. Burgenländische Pflegefamilien können künftig auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu denselben Bedingungen wie burgenländische Kinder aufnehmen.