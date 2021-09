Doskozil für die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge gemäß EU-Quote

So uneins sie sich in parteiinternen Belangen und Anschauungen, so deckungsgleich ist nun die Haltung in der Asylfrage. Hans Peter Doskozil, SPÖ-Chef im Burgendland und Landeshauptmann, lässt im Sommergespräch mit ORF-Burgenland aufhorchen.

Danach gefragt, ob er Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen will - die ÖVP spricht sich dezidiert dagegen aus - sagt Doskozil: "Ich bin dafür, dass diesen Menschen geholfen werden muss." Allerdings schränkt er die Aussage mit einer "Ausnahme" ein: "Es sollte Aufnahmen in Europa geben im Rahmen einer europäischen Quote".

Rendi-Wagner sagte im ORF-Sommergespräch, es brauche ein neues, funktionierendes Asylsystem und effiziente Verfahren schon an den EU-Außengrenzen. Die Linie der SPÖ sei einheitlich und klar, "denn sie ist die einzige machbare Linie“.