Doskozils Abrechnung: "Pharisäerhaftes Denken schadet der SPÖ am meisten"

Migration und Asyl ist seit vielen Jahren ein Politikum. Die meisten Politiker wollen mit dem Thema Zuspruch erhaschen. Den wenigsten geht es darum, vernünftige Lösungsansätze auf den Weg zu bringen. Was ist uns von ÖVP-Parteiobmann Sebastian Kurz nicht schon alles versprochen worden? Asylzentren außerhalb Europas, australisches Modell – und passiert ist nichts. Alles nur Schlagzeilen. Polemisch könnte man fragen: Wie können die Afghanen eigentlich zu uns kommen, wenn die Balkanroute doch seit Jahren geschlossen ist? Die ÖVP hat 21 Jahre lang die Chance gehabt, alles, was 1000-mal versprochen wurde, in Umsetzung zu bringen. Gemacht wurde, obwohl das Innenministerium in der Hand der ÖVP ist, nichts.

Da zählen Sie jetzt Vorschläge auf, die auch Teil des Migrationspapiers sind, das Sie mit Peter Kaiser 2019 ausgearbeitet haben. Ist das Papier in einer Schublade in der Löwelstraße gelandet?

Es war bemerkenswert, dass wir Asylzentren außerhalb Europas, Verteilungsfragen und Abschiebungen thematisiert haben. Dass einige in der SPÖ mit so einer Positionierung nicht zufrieden sind, ist auch klar. Ich bin für eine Entflechtung im Asylthema. Wir haben rund 80 Prozent Wirtschaftsflüchtlinge. Von jenen Flüchtlingen, die einen Negativbescheid bekommen, schaffen wir nur maximal zehn Prozent abzuschieben. Ich frage mich, warum wir nicht über das Niederlassungsrecht versuchen, eine geordnete Zuwanderung zu schaffen. Die Mangelberufe sind definiert. Abgestimmt auf die Mangelberufe könnte man humanitäre Ausbildungsprojekte in Drittstaaten starten und so besser auswählen, wer zu uns kommen kann. Aber diese Diskussion gibt es nicht. Außerdem könnte man die Asylverfahren stringent außerhalb von Europa in den Botschaften abwickeln.

Würde sich das Staatsbürgerschaftsmodell der SPÖ negativ auf die Einwanderungspolitik auswirken?

Es gab die vergangenen zwei Jahre eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema, aber bereits nach der zweiten Sitzung habe ich nicht mehr teilgenommen.

Warum?

Das verkneife ich mir jetzt, hier zu erzählen. Man kann schon über Fristen bei der Staatsbürgerschaft reden. Aber die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren zu verleihen und das Asylverfahren, auch wenn es positiv ist, miteinzurechnen – das tut mir weh. Was mir auch nicht gefällt ist die Ius-soli-Regelung (Geburtsortprinzip) auf den rechtmäßigen Aufenthalt einer Bezugsperson. Das passt nicht in die Systematik . Denn das würde ja bei der Geburt eines Kindes bedeuten, dass es automatisch Staatsbürger ist, auch wenn die Geburt während des Asylverfahrens der Eltern stattfindet. Das würde das Asylverfahren ad absurdum führen, weil aufgrund des Artikel 8 der EMRK Abschiebungen von negativ entschiedenen Asylwerbern aufgrund der Interessen eines gemeinsamen Familienlebens nicht mehr möglich wären. Wenn es so formuliert ist, dann war es nicht zu Ende gedacht.