Verschärfungen? Erneut Debatte um Sicherungshaft

Der Mord an einer 13-Jährigen in Wien hat ein altes Thema wieder aufs Tapet gebracht: die Sicherungshaft.

Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will diese nun zumindest wieder diskutieren, wie sie in einem Interview mit den Vorarlberger Nachrichten gesagt hat. Die Sicherungshaft wurde zuletzt 2019 intensiver thematisiert, nachdem ein türkischer Asylwerber in Vorarlberg einen Beamten ermordet hatte.

Das Problem der Sicherungshaft besteht darin, dass sie eine Art „Präventivhaft“ wäre – sie soll also Menschen treffen, die als gefährlich gelten, aber nicht straffällig geworden sind.