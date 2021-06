SPÖ-Parteitag: „Da wurde die Reißleine gezogen“

Am 45. Bundesparteitag der SPÖ meldet sich der Wiener am späten Nachmittag „zur Geschäftsordnung“ zu Wort und verlangt am Rednerpult, was Genossen im Saal und selbst oben im Sitzungspräsidium hörbar irritiert: Florianschütz will wissen, ob noch genug Delegierte anwesend sind, kurzum: Er stellt in Abrede, dass das höchste Gremium dieser seiner Partei noch in der Lage ist, Abstimmungen statutenkonform durchzuführen.

Es ist ein böser Verdacht und jedenfalls keiner, den ein Funktionär sehr leichtfertig und ohne Rücksprache mit seiner Landespartei unternimmt. Zwei Zählungen später ist klar: Florianschütz hat recht. Es sind zu wenige Delegierte im Saal. Und alle anstehenden Abstimmungen müssen überraschend vertagt werden.

Nach den ernüchternden 75 Prozent Zustimmung für Pamela Rendi-Wagner ist der De-facto-Abbruch des ohnehin nur alle drei Jahre stattfindenden Parteitreffens der zweite Schock an diesem Samstag.