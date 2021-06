Rendi-Wagner gibt nicht auf

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will trotz ihres Wahlergebnisses von nur 75 Prozent beim Parteitag am Samstag weiter Parteichefin bleiben und auch als Spitzenkandidatin in die nächste Nationalratswahl gehen. Sie könne den Auftrag von drei Viertel der Delegierten nicht einfach ignorieren, so Rendi-Wagner in der "ZiB2" am Sonntag. Zu den Streichungen beim Parteitag wollte sich vorerst niemand bekennen.

Auch anderen Personaldebatten etwa um Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch erteilte Rendi-Wagner eine klare Absage. "Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich ärgere mich über die 25 Prozent oder ich freue mich über 75 Prozent mehrheitliche Zustimmung. Ich entscheide mich für das zweitere."