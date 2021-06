Geeint beim Parteitag gegen Rendi-Wagner? Heftiges Dementi aus den Ländern

Warum keiner der 33 anwesenden Delegierten aus dem Burgenland – darunter auch Hans Peter Doskozil – diese Unzufriedenheit am Rednerpult artikuliert habe, fragt der KURIER? Das habe man ganz bewusst vermieden, weil man keine Eskalation wollte, beteuert Fürst, „aus Respekt vor der Partei“. Wen sollte die Partei in eine allfällig vorgezogene Nationalratswahl führen, wäre das Burgenland für Rendi-Wagner? Da windet sich Fürst: „Das entscheiden wir, wenn es soweit ist“.

Dass Ex-Minister Doskozil, der aus seiner Geringschätzung Rendi-Wagners als rote Frontfrau kaum je ein Hehl gemacht hat, seine Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Bundespolitik trotz seiner anhaltenden Stimmprobleme nicht fahren lässt, gilt im inneren Kreis der burgenländischen SPÖ als ausgemacht: „Er hat die Idee, Spitzenkandidat zu werden, nicht aufgegeben“, sagt ein hoher Funktionär im Hintergrundgespräch zum KURIER: „Doskozil möchte gebeten werden“.

Deshalb präsentiere die burgenländische SPÖ auch in auffallend kurzen Abständen Umfragen, die Doskozil hohe Sympathiewerte attestierten. Als „Gegenspieler“ fungiert nicht etwa der burgenländische ÖVP-Obmann – sondern Kanzler Sebastian Kurz. Erst vor wenigen Tagen lancierte die SPÖ eine Umfrage von Peter Hajek, wonach 36 Prozent der Burgenländer Doskozil als Corona-Krisenmanager vertrauen, aber nur 21 Prozent Kurz.

Mit Rendi-Wagner in eine Wahl?

Die andere Erklärung wäre die deutlich simplere: Es kann auch sein, dass einfach ein Viertel der Delegierten Rendi-Wagner nicht als geeignete Parteichefin sehen. Nur drängt sich derzeit niemand in die erste Reihe. So wurde die Parteichefin einfach nur geschwächt, und das wird ihr mindestens bis zum nächsten Parteitag 2023 nachhängen.

Versöhnlich versuchte am Sonntag dann auch Birgit Gerstorfer zu sein. Die rote Landeschefin aus Oberösterreich, die im Herbst eine Landtagswahl zu schlagen hat, sagt zum KURIER: „Natürlich ist das Ergebnis ärgerlich. Aber letztendlich ist eine Mehrheit eine Mehrheit. Ich habe mir ein Ergebnis jenseits der 80 Prozent gewünscht.“

Warum aber versagten ein Viertel der Delegierten die Unterstützung? „Da hat sich offenbar ein gewisser Unmut entladen und ich bedauere das sehr, dass das jetzt die Parteivorsitzende abbekommen hat.“ Viel wichtiger sei, so Gerstdorfer weiter, dass die SPÖ nun eine gute Politik mache „für das, was es jetzt braucht, was notwendig ist. Da sind wir inhaltlich beim Parteitag geeint, uns geht es um den Kampf um Arbeitsplätze und eine bessere Bildungspolitik.“