Die Lust auf wildes Fleisch - und wie die Jäger darauf reagieren

In Zeiten, in der die landwirtschaftliche Tierhaltung immer wieder in der Kritik steht, ist Wildfleisch eine nachhaltige und gesunde Alternative. Weder Ställe oder Zäune noch Medikamente kommen zum Einsatz. Hirsch, Wildschwein und Reh leben in freier Wildbahn, ehe sie vom Jäger erlegt werden.

Trotzdem macht Wild hierzulande nur einen Bruchteil des Fleischkonsums aus. 0,7 Kilogramm Wildfleisch isst der Österreicher pro Jahr. Zum Vergleich: Beim Schweinefleisch sind es satte 39,1 Kilogramm.

Jetzt im Herbst steuert die Jagdsaison auf ihren Höhepunkt zu – und damit beginnt in den Küchen des Landes auch die Wildbret-Saison. „Wildfleisch wird mehr nachgefragt als früher“, sagt Horst Schranz aus Großpetersdorf.

Seit 25 Jahren gibt es den Wildhandel Schranz, im Jahr 2015 hat Horst das Geschäft übernommen. „Wir haben unser Sortiment um verschiedene Pasteten, Geselchtes und Würstel erweitert“, sagt er. Denn das hochwertige Wildbret könne das ganze Jahr über bei Feinschmeckern punkten.