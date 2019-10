Rezept: Geschmortes Reh mit Pilzen und Preiselbeeren

ZUTATEN für 4 Personen



1 kg Rehschlögel (Keule)

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

40 g Butterschmalz

Salz, Pfeffer

1 Paradeiser

300 ml trockener Rotwein

ca. 500 ml Wildfond (aus dem Glas oder selbst gemacht)

1 Lorbeerblatt

500 g Eierschwammerl (ggf. andere Pilze oder aus dem Glas)

ev. etwas Mehl oder Maisstärke

4 EL Preiselbeerkompott

1 Das Fleisch trocken tupfen, von Sehnen und Häuten befreien und quer zur Faser in 3-4 cm große Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen, Zwiebel fein würfeln.



2 Butterschmalz in einem großen Topf erhitzen, das Fleisch darin 3–4 Minuten unter Rühren rundherum braun anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zwiebel dazugeben, Knoblauch dazupressen. Alles bei mittlerer Hitze 5–10 Minuten braten. Paradeiser ohne den Stielansatz klein schneiden, unterrühren. Rotwein zugießen, aufkochen lassen. Die Hälfte des Wildfonds und das Lorbeerblatt hinzufügen, das Ragout zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. eineinhalb Stunden köcheln lassen, dabei immer mal umrühren. Den restlichen Wildfond nach und nach dazugeben.



3 Inzwischen die Pilze putzen und trocken abreiben, bzw. abgießen und abtropfen lassen. Pilze nach Ende der Garzeit unters Ragout rühren und bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten mitgaren. Den Saft ggf. mit etwas Mehl oder Maisstärke binden (vorher in kaltem Wasser anrühren, dann zügig einrühren).



4 Das Ragout mit je einem Löffel Preiselbeeren anrichten. Dazu passen Nockerl, Semmel- oder Erdäpfelknödel.

Aufwand: *

Zubereitungszeit: 2 Stunden

Preis: ***

Kalorien: ca. 620 kcal/Person



TIPP: Statt Schlögel kann man auch ausgelöste Schulter oder Stelzen verwenden. Bei Letzteren verlängert sich die Garzeit eventuell ein wenig, dafür ist das Fleisch besonders saftig.



