Covid-19: Testcontainer in drei weiteren Städten

Bauermühle und Hauptplatz

In der Stadtgemeinde Mattersburg kann man ab Freitag, 27. November, einen Covid-19 Antigen-Schnelltest in der Bauermühle (Schubertstraße 53, Anm.) durchführen lassen, heißt es aus dem Rathaus.

Kommenden Montag, 30. November, wird es auch in Oberpullendorf soweit sein: Alle Interessierten können sich auf dem Hauptplatz testen lassen. Die Stadtgemeinde unterstützt Testpersonen mit Hauptwohnsitz in Oberpullendorf mit einem Gutschein über zehn Euro. Der Gutschein ist am Vormittag am Gemeindeamt abzuholen.