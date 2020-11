Eisenstadt: Ansturm auf den Corona-Testcontainer

Ab Dienstag auch in Oberwart

Ab Dienstag startet das Angebot auch in Oberwart an der Sportlände – in der Halle des Eisstockvereins. Eine Ausweitung auf weitere Standorte ist bereits geplant. Oberpullendorf etwa gilt als weiterer potenzieller Standort.

„Wir schauen uns an, wie das mit der Strategie der Bundesregierung vereinbar ist. Solange machen wir weiter“, so Wagner, der zugibt: „Wir haben nicht mit so großem Andrang gerechnet.“ Auch von Firmen werde verstärkt nach Testungen direkt im Unternehmen gefragt. „Ab 20 Personen machen wir das.“

Die Teststation ist täglich (außer Sonntag) von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die Kosten für einen Test betragen 40 Euro.

Für Wagner ist die Teststraße eine Alternative zu seinem Hauptgeschäft – Veranstaltungen und Sicherheit. Trotz Corona sei es ihm möglich gewesen, seine rund 80 Mitarbeiter zu halten. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner lobt das Projekt: „Die Gesundheit muss gerade im Hinblick auf steigende Infektionszahlen absoluten Vorrang haben. Ich bin froh, dass in Eisenstadt die Test-Kapazitäten nun erweitert werden.“