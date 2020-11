Abbau und Ausbau im burgenländischen Bahnnetz

Todesopfer

Ab heute werde laut ÖBB als „Sofortmaßnahme für eine verbesserte Sichtbarkeit“ die bestehende Lichtzeichenanlage mit LED-Technologie ausgerüstet. Bis Ende November 2022 werde die Umrüstung in eine Lichtzeichenanlage mit Schranken erfolgen. „Für die ÖBB ist die Sicherheit im Verkehr ein oberstes Gebot, weshalb wir österreichweit jährlich 25 Millionen in die Verbesserung der Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen investieren“, erläuterte Friedrich Janka von der ÖBB-Infrastruktur AG.

In der Aufrüstung auf LED-Technik sieht Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) „einen ersten wichtigen Schritt, um die Sicherheit an der Eisenbahnkreuzung zu erhöhen“.

Laut Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP)werde nun „der letzte unbeschrankte Bahnübergang entschärft“. Erst 2018 hatte die Stadtgemeinde in der Siegfried Marcus-Straße 300.000 Euro in einen Schranken beim Bahnübergang investiert.

Österreichweit haben die ÖBB seit 2000 die Zahl der Bahnübergänge von 6.100 auf 3.100 reduziert. Im Burgenland gibt es 107 Bahnübergänge im ÖBB-Streckennetz, von denen 80 technisch gesichert und 27 nicht technisch gesichert sind.