Neue Fachleute für die burgenländischen Naturparke

In den burgenländischen Naturparken werden auf Basis eines Projektes des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für die kommenden zwei Jahre vier Biodiversitätsexpertinnen eingestellt. „Mit unseren sechs Naturparks haben wir im Burgenland von Nord bis Süd eine intakte Natur quasi direkt vor der Haustüre. Ein wesentlicher Faktor ist die Vielfalt an Tier und Pflanzenarten und an Lebensräumen“, begründet Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf die Entscheidung.