Commerzialbank: Kripo will Vermögen in der Schweiz suchen

Zu den Lottogewinnen Puchers gibt es laut Lotterien keine Aufzeichnungen in der Großgewinner-Datenbank mehr, da diese aufgrund des Datenschutzes nur sieben Jahre zurückreichen.

Einige der hohen Toto-Gewinne hat Martin Pucher für den Ankauf von Wertpapieren verwendet, die in einem Depot bei der Bank UBS in Zürich verwahrt wurden. Pucher hat vor allem in Metallwerte (Silber, Gold) investiert.

Die Kripo hat nun bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Rechtshilfeansuchen an die Schweiz beantragt, „da nicht auszuschließen ist, dass es sich bei den Bankeinlagen um veruntreute Vermögenswerte der Commerzialbank handelt und es möglicherweise noch weitere Bankeinlagen in der Schweiz gibt“.

Auf rund 600.000 bis 700.000 Euro werden die in der Schweiz deponierten Vermögenswerte geschätzt. Doch das Depot hat Pucher schon vor Jahren seiner Frau Elisabeth geschenkt.