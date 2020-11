Commerzialbank: Wen Martin Pucher zu Weihnachten beschenkte

Diese sollten nicht nur an Bürgermeister, sondern auch an Vizebürgermeister aus einigen Gemeinden rund um Mattersburg sowie an Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg übergeben werden. Unter den Vertretern des Wirtschaftsprüfers TPA seien sowohl aktive als auch ehemalige Mitarbeiter auf der Liste.

Niessl: "Fünf Mal beim SVM"

Die VIP-Karte für die Bundesliga-Saison 2019/20, die auf Niessl ausgestellt war, sei unabhängig von der Liste an Weihnachtsgeschenken in einer Handkasse gefunden worden. Niessl betonte gegenüber "profil", dass er nie Geschäftsverbindungen zur Commerzialbank gehabt und nie Geldbeträge einbezahlt, abgehoben oder ausgetauscht habe. "Ich habe die Saisonkarte nicht genutzt, sonst wäre sie bei mir und nicht in der Bank", sagte er.

Außerdem lässt sein Büro auf KURIER-Anfrage wissen, dass er als Landeshauptmann selten Gast beim SV Mattersburg gewesen sei und alle Karten bezahlt habe: "Vielleicht fünf Mal in fünf Jahren - und die Rechnungen für die Karten liegen vor." Einmal sei ungefragt eine VIP-Karte an sein Büro gesandt worden: "Sie wurde zurückgeschickt."

Niessl sei als Landeshauptmann auch Sportreferent gewesen und hätte damals wie heute als BSO-Präsident (Bundes-Sportorganisation) beruflich immer viel mit Sport zu tun gehabt. Für die kommende Woche überlegt Niessl, im Rahmen einer Pressekonferenz auf die Vorwürfe zu reagieren.

ÖVP fordert Konsequenzen

Angesichts dieser Entwicklungen fordert die ÖVP Burgenland nun Konsequenzen für den ehemaligen Landeshauptmann. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe im August mehrmals betont, dass jeder, der bei Ex-Bankchef Martin Pucher anstreife, gehen müsse.

„Wenn jeder gehen muss, der an Pucher anstreift, dann erwarten wir sofortige Konsequenzen von SPÖ-Parteichef Doskozil gegenüber Hans Niessl“, sagte Klubobmann Markus Ulram. Niessl sei „Dauergast im teuren VIP-Club“ gewesen, „zusammen mit der gesamten SPÖ-Burgenland-Prominenz“.

SPÖ reagiert empört

Seitens der burgenländischen SPÖ reagiert man scharf - vor allem in Richtung. Diese werde "immer mehr zum Donald Trump Österreichs" und agiere jenseits von Fakten. "Das ist letztklassig und schadet der Politik", meldet sich Landesgeschäftsführer Roland Fürst mit einer Aussendung zu Wort. Man habe bereits einen auf Medienrecht spezialisierten Anwalt eingeschaltet, um gegen die ÖVP auch rechtlich vorzugehen.

Auch Herbert Oschep, Niessls ehemaliger Pressesprecher und Büroleiter von Hans Peter Doskozil, ist empört. "Es ist wirklich schockierend auf welchem parteipolitischen Tiefflug sich Fazekas und Ulram bewegen. Einen erfolgreichen Landeshauptmann in so einer infamen Weise anzugreifen, macht mich sprachlos. Seine Erfolge, die er auch gemeinsam mit der ÖVP erreicht hat, scheint die neue türkise Jungpartei reichlich wenig zu interessieren. Hauptsache ein allseits beliebter und anerkannter Politiker wird untergriffig misskredidiert. Einfach ein Armutszeugnis.“

2015 wurde Pucher fast erwischt

Wie das profil ebenfalls am Samstag berichtet, stand die Skandalbank von Martin Pucher bereits 2015 kurz davor aufzufliegen. Die FMA (Finanzmarktaufsicht) hatte auf Grundlage eines Berichts der österreichischen Nationalbank (OeNB) ein sogenannten Geschäftsleiterqualifikationsverfahren eingeleitet. Prüfer waren auf gravierende Ungereimtheiten im Kreditgeschäft und bei der Eigenmittelzurechnung gestoßen. Insgesamt wurden 65 Mängel angeführt, 19 davon schwer.

Dann wurden Pucher und seine Stellvertreterin von der FMA bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen Untreue angezeigt. Das Verfahren wurde eingestellt, weil die Commerzialbank ein Gutachten des Bankprüfers TPA vorlegte, wonach die Geschäfte rechtskonform sind.

Auf profil-Anfrage heißt es dazu seitens der FMA: "Da sich der Vorstand der CBM bei der Konstruktion der Partkapitalplatzierung nachweislich auf ein Gutachten eines einschlägigen Fachexperten, eines Wirtschaftsprüfers, gestützt hat, war dem Vorstand dieser Verstoß wegen ,vertretbaren Rechtsirrtums‘ nicht vorzuwerfen. Die schädigende Partkapitalkonstruktion wurde auch unverzüglich aufgelöst und rückgezahlt. Die beiden Wirtschaftsprüfer der TPA wurden von der FMA für die Funktion als Bankprüfer auf fünf Jahre gesperrt. Das Geschäftsleiterenthebungsverfahren war somit einzustellen.“