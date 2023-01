Burgenlands Grüne tagen zur Zukunft des Neusiedler Sees

Fachleute sollen bei der Tagung in Eisenstadt verschiedene Blickwinkel auf den Neusiedler See liefern, so Petrik bei einer Pressekonferenz. Umstritten ist etwa die vom Land Burgenland angestrebte Wasserzufuhr aus der ungarischen Moson-Donau oder über eine innerösterreichische Lösung. Der Chemismus im See werde dadurch verändert. Außerdem bleibe die Frage, ob bei anhaltender Trockenheit im Seewinkel in benachbarten Regionen in Ungarn tatsächlich mehr Wasser vorhanden wäre, meinte Lang: "Also mich würde es wundern." Selbst wenn alles so laufe, wie vom Land geplant, seien die Auswirkungen der Dotierung gering. Sie würde den Wasserstand im See um rund zehn Zentimeter pro Jahr anheben. "Zehn Zentimeter verdunsten bei hohen Temperaturen in einer Woche", erläuterte Lang.