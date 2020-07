Burgenlands Bankenskandal: Es begann bereits vor mehr als zehn Jahren

Man könne nicht ausschließen, dass die Hälfte der Bilanzsumme der Bank von rund 800 Millionen Euro unrichtig ist, so Wess. „Das heißt aber nicht, dass das auch der Schaden ist“, betonte er erneut.

Fakt ist, dass Pucher und seine Vorstandskollegin Franziska K. in der Bank sehr eng kooperierten. Sie dürfte an den Malversationen mitgewirkt haben. Auch Franziska K. hat ihre Funktion in der Bank zurückgelegt.

Strache-Anwalt engagiert

Wie schon Pucher hat auch sie mit Johann Pauer einen namhaften Strafverteidiger als Rechtsbeistand engagiert. Pauer ist der Anwalt von Ex-FPÖ-Chef H.C. Strache.

Zum aktuellen Fall will der Advokat aber nicht viel sagen, weil er sich erst einen Überblick verschaffen müsse. „Meine Mandantin kooperiert mit den Behörden vollinhaltlich, ersucht aber um Verständnis, dass sie sich während laufender Ermittlungen öffentlich nicht äußern wird“, sagt Pauer zum KURIER.