Sparer in Mattersburg: „Also damit hat wirklich niemand gerechnet“

Am Mittwochnachmittag herrscht im schmucken Zentrum der knapp 7.000 Einwohner zählenden Bezirkshauptstadt emsiges Treiben, das nur von einem Platzregen unterbrochen wird. Vom Regen in die Traufe – so fühlen sich wohl auch einige Sparer, die vor der verschlossenen Tür der Commerzialbank stehen. „Am Vormittag ging wenigstens der Bankomat noch, aber jetzt ist vielleicht nichts mehr drin“, lacht eine Frau mittleren Alters und steuert den nächsten Geldautomaten an.

Nur mit einer knapp gehaltenen Information auf einem Zettel an der Eingangstür werden die Sparer informiert, dass der „Geschäftsbetrieb mit sofortiger Wirkung untersagt“ ist. Viele kennen sich deshalb nicht aus. „Also damit hat ja wirklich niemand gerechnet“, schüttelt ein Pensionist den Kopf und reagiert erfreut, als ihm einer seiner Leidensgenossen mitteilt, dass Einlagen bis 100.000 Euro gesichert seien. „Solange ich mein Geld kriege, ist es mir egal“, zieht der ältere Herr wieder von dannen.