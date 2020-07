Doskozil über Banken-Bilanzskandal: "Riesensauerei"

Die Mattersburger Commerzialbank steht nach dem am Mittwoch bekanntgewordenen Bilanzskandal vor dem Ende. "An einen Fortbestand ist in keinster Weise zu denken. Die Bank ist zu liquidieren", meinte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Das Land richtet nun Hotlines für Betroffene ein.

Viele Unternehmen und Privatpersonen würden durch den Bilanzskandal "höchstwahrscheinlich am Ende des Tages sehr viel Geld verlieren", sagte Doskozil. Es handle sich um eine "Riesensauerei" von Bankmanager und SV-Mattersburg-Obmann Martin Pucher.

Frisierte Bilanzen

Im Zuge einer Prüfung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) war entdeckt worden, dass die Bilanzen der Commerzialbank über Jahre hinweg frisiert worden sein dürften. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt, der Geschäftsbetrieb musste eingestellt werden, die Filialen wurden geschlossen.