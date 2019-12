Arbeiten starten: 30 Millionen Euro für Mattersburgs Innenstadt

Auch aktuell hat die OSG einige Vorhaben in petto, die für eine Belebung der innerörtlichen Zentren führen werden. Zum Beispiel in Oberwart, wo am Areal der ehemaligen Kaserne das Projekt „Gesund im Zentrum“ mit Ordinationen und Büros für Gesundheitsberufe geplant ist. Oder in Deutschkreutz, wo ein Gemeindezentrum mit Polizeiinspektion und betreuten Wohnungen an jenem Platz entsteht, wo früher im Gasthaus Weber gern gespeist wurde.