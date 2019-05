Mattersburg: Was den Bürgern unter den Nägeln brennt

Thema war auch das Unwetter vom vergangenen Wochenende. „So etwas habe ich in meiner 20-jährigen Periode als Bürgermeisterin noch nicht erlebt“, sagt die Stadtchefin. Zum Glück sei vor Mattersburg in Richtung Forchtenstein bereits ein Hochwasserschutz errichtet worden. Jetzt müsse analysiert werden, welche Maßnahmen man in der Stadt noch umsetzen könne, um Überschwemmungen wie etwa in der Mühlgasse oder der Schubertstraße künftig zu verhindern. „Da müssen wir analysieren, wo das Wasser herkommt, um das verbaute Gebiet so zu schützen, dass nicht alles von den Äckern angeschwemmt wird.“

Landesrat Dorner hatte bereits am Dienstag die geplanten Maßnahmen des Landes zum Hochwasserschutz präsentiert. „Insgesamt werden heuer rund 14 Millionen Euro in Bauvorhaben und Instandhaltungsmaßnahmen für den Hochwasserschutz investiert.“ Aktuell seien 21 Bauvorhaben – Rückhaltebecken und lineare Maßnahmen – in der aktiven Bauphase, sagt Dorner.