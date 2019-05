So sollen Überflutungen künftig vermieden werden

„In unserem Keller schaut‘s furchtbar aus, wir können alles wegschmeißen, auch die Heizung ist kaputt“: Das Haus von Familie Rottensteiner in der Mattersburger Mühlgasse ist eines von Dutzenden, das am Samstagabend bis zur Kellerdecke überflutet wurde. Starkregen im Zuge des Tiefs „Zacharias“ hatte dazu geführt, dass Wasser und Schlamm von abschüssigen Äckern binnen kürzester Zeit zum reißenden Strom anschwollen und eine Spur der Verwüstung zogen. 41 Einsatzadressen musste die Stadtfeuerwehr zwischen der ersten Alarmierung um 16.27 Uhr und dem vorläufigen Einrücken um 3 Uhr früh abarbeiten, bilanziert Kommandant Thomas Dienbauer am Sonntag. Vorläufig, weil am Muttertag um 7 Uhr das Aufräumen begonnen hatte, bei dem auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs zupackten.