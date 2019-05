Noroviren? Mittelschulen Schattendorf und Mattersburg gesperrt

Die Kinder der Neuen Mittelschule Schattendorf haben in dieser Woche unerwartet schulfrei. Am Montagnachmittag wurde die Bildungseinrichtung gesperrt, nachdem vier Schüler an Brechdurchfall erkrankt waren. Das Gebäude wird derzeit desinfiziert, eine Analyse entnommener Proben soll klären, ob Noroviren im Umlauf sind.

Der Unterricht werde voraussichtlich nicht vor Freitag wieder aufgenommen, teilt Bürgermeister Johann Lotter ( SPÖ) auf KURIER-Nachfrage mit. "Nach Abschluss der Desinfektion müssen 48 Stunden vergehen, bevor man die Schule wieder öffnen kann", sagt er.