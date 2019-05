Doskozils zwölf Punkte zur burgenländischen Bio-Wende

„Vor Jahren wurden wir belächelt, als wir die Energie-Wende ausgerufen haben, und heute produzieren wir mehr Strom als wir verbrauchen.“ Was dem Burgenland am Energiesektor gelungen ist, will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nun auch im Bio-Bereich schaffen. Am Montag hat er gemeinsam mit Landesrätin Astrid Eisenkopf den Zwölf-Punkte-Plan zur „Bio-Wende“ veröffentlicht. Einige der Maßnahmen sollen noch im heurigen Jahr in Gesetze beziehungsweise Verordnungen gegossen werden.