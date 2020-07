Selbstanzeige: FMA dreht burgenländische Regionalbank ab

Vorstandsdirektor Martin Pucher ging mit einer Selbstanzeige am Dienstag selbst in die Offensive. Gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin trat Pucher zurück. Kurz vor Dienstagmitternacht gab die Finanzmarktaufsicht dann in einer Presseaussendung die Schließung der Commerzialbank Mattersburg bekannt. Die Bilanzen düften über Jahre hinweg frisiert und vom Wirtschaftsprüfer vermutlich falsch testiert worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Regierungskommissär bestellt

Die Fortführung des Geschäftsbetriebes wurde per Bescheid untersagt. Als Regierungskommissär wurde Bernhard Mechtler bestellt. Die Bank bleibt vorerst geschlossen. Auch das Online-Banking ist nicht mehr verfügbar. Große Aufregung herrscht unter den Kunden. Sparer sollen ihr Geld entweder direkt von der Bank in vollem Umfang erhalten, oder über die staatliche Einlagensicherung - allerdings nur bis zu einer Gesamtsumme von 100.000 Euro pro Person und Konto, beziehungsweise Sparbuch.

Zuletzt gab die Bank eine Bilanzsumme von rund 800 Millionen Euro an - die Spareinlagen betrugen inklusive täglich fälliger Gelder rund 420 Millionen Euro, Einlagen von Kreditinstituten inklusive waren es rund 715 Millionen Euro.