Burgenland: Wo Wasserratten den meisten Spaß haben

„Wir hatten am Sonntag 700 Gäste am Badesee“, sagt Michaela Raber, Bürgermeisterin von Rauchwart im Bezirk Güssing. Seit 29. Mai ist geöffnet, doch bisher war die Saison durchwachsen. „Das Wetter hat noch nicht so mitgespielt“, sagt die Bürgermeisterin. Aber grundsätzlich dürften bis zu 1.200 Badegäste auf das großräumige Areal des Sees. Kontrolliert wird über die Registrierkasse.

Mehr Urlaub daheim statt Meerurlaub

Am Campingplatz sei aber mehr los als in den vergangenen Jahren: „Es wird mehr Urlaub in Österreich gemacht. Aber auch am Campingplatz achten wir darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen von den Gästen eingehalten werden“, so Raber.